去年300万中国旅客游美 消费330亿

（联合早报网讯）随着国民经济的增长和居民生活水平的提升，中国游客在旅游目的地选择上更趋国际化，单是美国一地，去年中国游客人次就近300万，消费支出已达到330亿美元（近450亿新元）。

美国桥报网引述商务部11日发布的数据报道，2016年共有7560万海外游客为商务、医疗、教育和休闲目的到访美国，总共消费了2447亿美元。与2015年相比，海外游客人数下降2%，支出也下降了1%。这是自2009年以来访美游客第一次下降。

不过，根据同时发布的美国十大海外游客市场数据来看，2016年中国内地、墨西哥、印度和韩国到访美国的游客人数和旅行支出都在上升。其中，中国内地的游客人数近300万，增长了15%，消费支出330亿美元，上升了9%。

这是中国内地访美游客连续13年增长，其中12年都是两位数的增长，而且从2005年至今中国内地游客人数已经增长了十倍。目前，中国内地游客数量已占美国海外游客总量的3.9%，排名第五；他们在美旅行支出则排名第一。

商务部称，十年前中国还排名第七。从2004年开始，中国内地游客在美消费平均每年增长24%，如今已占据榜首，每天为美国经济创造约9000万美元。

据联合国世界旅游组织的消息，尽管中国的货币疲软、经济增速放缓，但去年中国游客境外消费再次超过其他所有国家。2016 年中国游客境外消费达到2610亿美元，比2015年增加12%。

2016年的数据标志着中国游客境外消费连续第13年保持两位数的增长，连续第五年保持世界最大境外消费国的位置，把美国、德国、英国和法国甩在后头。

中国逐渐成为重要的游客来源国。2001年，中国出境旅游人次只有1200万人次，去年达到1.35亿人次。

据世界旅游组织数据，2015年全球已登记国际旅客数目达11.9亿人次，中国大陆旅客占10%以上。除了人数规模的扩大，中国旅客境外消费也快速增长。2016年，中国大陆游客境外消费总额占全球旅游总消费额的20.9%，排名世界第一。

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