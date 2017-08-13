英国如何吸引中国游客：专注于哈利·波特和曼联

（联合早报网讯）英国旅游局称，如果英国人想要吸引中国的高消费游客，那么商家应该避免对中国游客亲吻、拥抱，而应该专注于哈利·波特和曼联。

据参考消息网引述英国《泰晤士报》网站报道，英国旅游局官方网站的一份报告说，到英国旅游的中国游客人数预计将从1996年的不到500人飙升至2026年的近50万人。这份报告给出了如何更好地吸引这个国家渴望旅游的精英阶层以及中产阶级的建议。

报道称，中国游客去年在英国消费超过5.13亿英镑(1英镑约合8.6元人民币)，不过这个数字还将大幅上升。

英国旅游局称：“中国出境游市场正在蓬勃发展。” 报告显示，中国游客是带着专门的期望抵达英国的。

报告认为：“中国人对英国的文化传承和当代文化给予了高度评价，将英国与其博物馆、电影联系在一起。他们对王室、莎士比亚、福尔摩斯、哈利波特和唐顿·阿贝有着浓厚的兴趣。”

英国旅游局认为，英国足球对中国人来说具有重要吸引力。曼联是在中国最受支持的俱乐部，而且阿森纳、利物浦、曼城在中国也是最受欢迎的十大球队之一。

该报告还建议英国商家避免对中国客人过于随便。“接吻和拥抱并不是中国人常见的打招呼方式。许多人会感到尴尬，因此最好避免这样做。”

报告称，中国游客热衷于尝试外国食品和饮料：“更多中国人开始尝试所谓的‘西方美食’，可能会品尝葡萄酒、威士忌、奶酪、奶制品和甜食。不过，很多中国游客偶尔也会想吃熟悉的中国食品。”

报道称，酒店经营者曾被要求在茶和咖啡设备旁边提供方便面。

政府资助的贸易机构——苏格兰开发国际的旅游主管格雷姆·怀特说：“给中国客人提供杯装泡面非常有效。我们意识到，中国游客喜欢购买面条，并在酒店房间里用水壶煮面。”

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