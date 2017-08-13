美国极右派运动引发暴力冲突 特朗普谴责

（联合早报网讯）美国极右派运动在维吉尼亚州夏洛兹维尔市举行的白人种族大会，12日爆发强烈抗议和冲突，促使州长宣布进入紧急状态。特朗普总统和第一夫人梅兰妮亚，以及两党国会议员均发表声明谴责这起暴力事件。

据联合新闻网报道，这场种族大会与抗议团体的冲突，也引发致命事故。一辆休旅车冲进抗议种族集会的人群里，撞到另一辆车后，倒车快速逃离现场。

有关官员表示有一个人不幸丧生，至少26人受伤送医。开车男子已经被捕。

民主党及共和党官员都发表声明谴责这项活动，特朗普总统也出面谴责“各方”表现的仇恨、偏见和暴力，并敦促国人团结。

为抗议夏洛兹维尔市决定搬走当地公园的邦联将领罗伯特李铜像而发起的“联合权利大会”，11日晚上就有数百人在维吉尼亚大学校园拿着火炬示威游行，并与一小群反抗议份子发生冲突。

极右派团体12日上午再度集结举行大规模示威活动，有些人还拿着纳粹和邦联旗帜，并与左派反抗议团体发生冲突。一边挥舞“非裔的命也是命”的旗帜，另一边则高呼“白人的命也是命”。

随着加入助阵的人迅速增加，冲突急遽恶化。维州州长前一天就敦促州民避开集会地点，并下令国民兵待命，面对冲突升高又宣布紧急状态。市郡当局也宣布紧急状态要求增援，并宣布“联合权利”活动是非法集会，开始强力清场。

这项集会聚集了美国各地2000至6000名白人种族主义者、新纳粹和其他极右派份子，许多人早就做好战斗准备。一些民兵份子还穿着迷彩军服，公然拿着冲锋枪监场。

电视新闻录影显示，白人种族份子戴着钢盔，拿着塑胶盾牌，与拿着红旗的反种族抗议份子在街头交战，还有人使用胡椒喷剂。

向来很少公开发言的特朗普夫人，在推特贴文说：“我们国家鼓励言论自由，可是让我们不要怀着仇恨沟通。暴力毫无好处。”

众院议长莱恩也推文，表示夏洛蒂市让人反感的景象，应促使国人团结反对这种邪恶偏见。

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