韩国防部：萨德电磁波和噪音对临近居民几无影响

（联合早报网讯）韩国国防部12日公布了对庆尚北道星州“萨德”基地电磁波和噪音的测评结果，结果显示，“萨德”基地内部的电磁波辐射大大低于危害人体的安全标准，噪音也远低于安全值标准，对附近居民几乎没有影响。

据韩联社报道，测评小组在“萨德”系统开启状态下连续6分钟对电磁波辐射进行测量，距雷达100米处的电磁波平均值为0.01659W/㎡，500米处为0.004136W/㎡，700米处为0.000886W/㎡，控制台附近为0.002442W/㎡，测得的最高电磁波辐射值为0.04634W/㎡，均低于相关法律法规中规定的安全值，韩国现行电磁波辐射法中规定电磁波辐射的安全标准为10W/㎡。

对基地内部的噪音测评结果显示，距雷达100米处为51.9分贝，500米处为50.3分贝，700米处为47.1分贝，韩国环境相关法律规定居民区白天噪音标准为50分贝。国防部表示，距离“萨德”基地最近的居民区在2公里之外，可以说噪音对居民几无影响，且环评结束后，基地将使用正常电力供给取代应急发电系统，几乎不会产生噪音。

当天环境部、国防部、韩国环境政策评价研究院、韩国环境公团、金泉市、星州郡的有关人士和记者团等共30余人参与现场环评工作。环境部将对国防部之前提交的小规模环评评估报告上的数据与当天现场测定值进行比较和研究，并在检测其他有害因素后召开专家会议，如有需要再向国防部提出修改要求。

当天原定在金泉新城进行的电磁波辐射计划因部分居民反对而告吹。金泉新城距“萨德”基地约8公里，处于雷达射线经由的方向。国防部对未能实行外部检测表示遗憾，并表示如当地居民愿意，将通过协商，对金泉新城的电磁波辐射数据进行测评。

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