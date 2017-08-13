（联合早报网讯）马来西亚前首相马哈迪今天出席“毫无隐瞒2.0”辩论会时遭人闹场。闹事者向马哈迪与群众丢水瓶、鞋子和椅子，更抛出数枚燃烧棒。马哈迪的支持者随即与闹事者互殴，导致辩论会因场面失控而被迫取消。

马哈迪也是土著团结党总主席。该党今天在沙亚南举办“毫无隐瞒2.0”辩论会，并邀请首相纳吉前来与马哈迪辩论一马公司议题，也一起面对公众提问。不过纳吉等巫统领袖并未出席，于是辩论会临时改由马哈迪发表演说并接受提问。

马哈迪下午5时20分结束演讲并开放提问，一名出席者要求马哈迪交代1985年在吉打发生的默马里事件。此事造成14名马来村民丧生，当局指死者是“犯人”。马哈迪表示，当时有四名警员在默马里事件中遭人攻击而丧生，并指警方是根据标准作业程序办事。“难道这些人是徒手反击警方？警方是根据自己的程序来应对现场情况。”

马哈迪回答后，台下一些出席者随即起哄起哄闹事。有人向台上的马哈迪等反对派领袖丢掷鞋子和水瓶，也有人抛掷椅子并击中一些出席者。保安人员随即护送马哈迪与夫人茜蒂哈斯玛等人离场，他们都没有受伤。

有备而来的闹事者接着在燃放多枚燃烧棒，让会场顿时红光四射及烟雾弥漫，造成出席者纷纷夺门而出。闹事者也将一枚燃烧棒抛向媒体席。土团党支持者则与一些闹事者扭打，场面一片混乱。

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