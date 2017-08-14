伊朗议会通过增加军费议案 对抗美制裁

（联合早报网讯） 伊朗议会13日以压倒性多数投票通过一项对抗美国制裁的议案，伊朗政府将拨款5.2亿美元用于发展导弹项目和资助伊斯兰革命卫队海外作战。

据伊朗国家电视台13日报道，共有240名伊朗议员投票支持这一议案，只有一人弃权。路透社称，该议案的重点是“对抗美国在地区的恐怖主义和冒险主义行动”，现场还有人高喊“美国去死”。

根据议案，伊朗司法部、财经部、外交部、情报部等将联合采取针对美国的各项反制举措，向执行海外作战的伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”和军队各拨款2.6亿美元，以增强伊朗导弹能力。

伊朗副外长阿拉克齐13日在议会表示，该议案得到政府和外交部的支持，将给予伊朗军队及相关部门更多支持，比美国国会此前通过的制裁伊朗议案要更强有力。

路透社称，该议案需要在议会经过二次通过后，提交伊朗宗教机构通过，再成为法律。

7月27日，伊朗宣布成功发射一颗民用箭载卫星，引发美欧强烈反应。8月2日，美国总统特朗普签署总统令，对伊朗实施新的制裁。伊朗方面则指责美国出尔反尔，不遵守核协议承诺。

卡塔尔半岛电视台13日称，伊朗否认其发射卫星违反联合国决议。刚刚赢得第二任期的伊朗总统鲁哈尼此前表示，伊朗将坚定回应美国的制裁。美伊关系再度紧张。

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