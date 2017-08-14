朝流亡高官建议举行日美朝首脑会谈

（联合早报网讯） 朝鲜流亡高官日前接受共同社专访时指出，要避免战争，只能直接说服朝鲜最高领导人金正恩，并举行日美朝三国首脑会谈。

针对对朝制裁是否有效，朝鲜劳动党39号室前干部李正浩表示：“对企业和个人的制裁的确没有效果。只要改名就行，逃避制裁有的是办法。但联合国安理会此次通过的新制裁决议内容是切断朝鲜主要外汇收入来源的资源出口，打击巨大。”

他指出，朝鲜的国家配给制度崩溃，很多国民的生活依赖外汇支撑的市场经济。如果制裁彻底落实，部分地区甚至可能再现上世纪90年代饿死很多人的大饥荒。中朝边境大概会走私横行，国民之间爆发激烈的生存竞争。

李正浩认为，金正恩现在将拥核作为确立自身王朝的决定性手段。如果他以弃核后独裁体制崩溃的利比亚作为教训不愿弃核，那美国只剩下会导致大量人员伤亡和经济损失的军事选项，在去除核武器的同时很可能带来前所未有的混乱。

李正浩说：“如果不愿看到这种结局就只有对话……美国总统特朗普和日本首相安倍晋三应该在与金正恩的会谈中表明他们的希望。朝鲜的核导开发进展迅速，时间已所剩无几。”

李正浩同时强调，朝鲜对于在军事分界线另一边直接对峙的韩国最为敌视，对中国也不信任。为了不被中韩吞没并求得生存，朝鲜希望通过与美国签订和平协定及与日本实现邦交正常化为其带来投资。

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