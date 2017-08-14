文在寅就职百日 支持率高涨但任重道远

（联合早报网讯） 17日是韩国总统文在寅履新百日。这段时间里，文在寅政府奠定施政基础，同时仍有众多问题有待解决。

据韩联社报道，文在寅的施政风格与前总统朴槿惠形成鲜明对照，“破格”与民沟通的亲民风范获得广大民众支持和欢迎，他的支持率一直保持在70%以上。

报道指出，由于提前举行总统选举，文在寅没来得及成立总统职务交接委员会，但新政府仍及时提出清算积弊、创造工作岗位、半岛和平构想等改革大框架，同时构筑新政府组织体系，奠定施政基础。

分析认为，文在寅政府成立百日最大成就，在于有效填补前总统遭弹劾以来的施政空白。文在寅政府以清算积弊和全民团结为两大执政目标提出了改革蓝图，并将其反映到人事任免和政策上。这具体体现在7月19日国政企划咨询委员会公布的“国政运营五年规划”。文在寅政府决定重新研究“世越”号沉船事件、四大江项目以及建造核电站、国定历史教科书相关政策，加快对检察厅、军队及国家情报院等最高权力机构的改革。

在经济方面，文在寅政府强调力争创造工作岗位和实现收入驱动型增长，上月规模达11万亿韩元的补充预算获国会通过，这些预算将主要用于创造工作岗位和搞活经济。

在外交方面，文在寅政府启动与中美日俄的四强外交，韩国在半岛问题上掌握主导获得原则性同意。文在寅与美国总统特朗普举行会谈，打消了部分舆论对韩美同盟动摇的忧虑。

但分析指出，文在寅政府仍面临众多考验和挑战。文在寅虽然在国内政治和外交上提出了政策方向，但受国内外环境影响，没有取得具体政策成果。

具体来看，文在寅政府内阁人选引发不少争议，由于事前检验不够充分，前后有四名长官候选人放弃被提名人资格。国会形成“舆小野大”格局且朝野未能协调合作，影响到改革所需的立法程序和预算编制。加上朝鲜挑衅越来越严重，给朝美关系蒙上一层阴影，使得文在寅政府发挥的外交作用被大大缩小。

分析指出，文在寅政府从现在开始才面临真正的考验，因为国内外需处理的事宜堆积如山。国内方面，新政府需对“萨德”部署、脱核电政策下结论，检察厅、军队及国家情报院改革进程需加紧。然而，在当前舆小野大格局下，为推进百大施政课题制定和修订法律并非易事，朝野没有进行有效合作。

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