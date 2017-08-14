日一小时50毫米以上大雨年均次数增三成

（联合早报网讯） 据共同社报道，日本气象厅的统计显示，日本出现一小时50毫米以上大雨的频率，比上世纪七八十年代增加了三成左右。这被指与全球变暖有关，存在短时间突降暴雨引发灾害的危险。

据气象厅统计，降水量达到一小时50毫米以上的次数，从气象观测点（AMeDAS）1000处地点平均数据来看，1976至1985年的10年中每年110至230次，平均173.8次。而2007至2016年则为每年169至282次，平均232.1次，增加33.5%。

AMeDAS是上世纪70年代后半期起在日本全面启用的自动观测点。

气象厅将一小时降雨量在50至80毫米之间定义为“非常激烈的降雨”，80毫米以上为“猛烈的降雨”。雨势之大如同天降瀑布，打伞也无济于事，水花导致视野变差。地质灾害风险上升，城市地区也易发生雨水倒灌导致浸水的灾害。

上个月5日和6日，九州北部遭遇的暴雨中，福冈县朝仓市的自动观测点观测到一小时129.5毫米的创纪录雨量，居历年7月全国第四位。

气象厅长官桥田俊彦在记者会上称：“降雨方式呈现局部化、集中化、激烈化倾向。我们认为已进入新的阶段，有必要作出应对。”

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