澳开发新方法控制危害农场动物

（联合早报网讯） 澳大利亚地广人稀，一些动物泛滥成灾，祸害农田牧场。澳洲科研人员日前发布新成果称，他们分别用声光系统和基因技术两种方法来控制野猪、野兔、野猫、老鼠等危害农场的动物。

澳洲联邦科学和工业研究组织的研究人员说，他们开发的“脊椎动物自动发现及阻吓”技术由两套系统组成，首先通过传感器和摄像头等设备，来探测野猪、野兔、野猫等动物的存在；然后通过一套声光系统，发出能阻吓这些动物的声音和光效组合。

该机构的图斯博士说，过去农场里一些阻吓动物的设备已逐渐失效，甚至有聪明的动物学会通过寻找阻吓设备而确定食物所在地。而这项新技术的一个优势是，可以根据动物的反应而针对性调整声光效果，从而能持续发挥作用。

澳洲阿德莱德大学研究人员则公布了使用基因技术消灭老鼠等有害动物的新方法。该校专家普劳斯说，通过基因编辑技术让老鼠等有害动物遗传一种能导致不育的基因，能让它们逐渐减少数量。

普劳斯说，这是一种靶向解决方式，有可能补充，甚至彻底取代传统的捕杀、毒杀、扑杀等方式。但他表示，这种技术仍需在实验室环境中对老鼠进行实验，以收集关键数据并改进模型，让其效果更明显。

据澳洲联邦科学和工业研究组织介绍，对农作物有害的动物每年导致澳洲经济损失估计多达10亿澳元。

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