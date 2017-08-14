马国副首相谴责“毫无隐瞒2.0”辩论会闹事者

（联合早报网讯）马来西亚副首相兼内政部长阿末扎希周一对“毫无隐瞒2.0”辩论会发生闹事者制造骚乱的事件深表遗憾，并谴责闹事者。

他说，尽管各政党有分歧，但不应该粗暴对待任何一个人或任何一位显要人物（前首相马哈迪）。他已下令警方调查和采取相应的行动。

他说：“我对于在论坛中发生的事深表遗憾。作为一个民主国家，这样的事不应发生。”

对于人们指控巫统是这场暴力的幕后黑手，阿末扎希则称不知情。他说：“我们会通过警方调查。”

据巫统青年团执委阿曼阿兹哈称，一名巫青团成员法立兹当天在论坛上问了一道问题，但这并非骚乱的源头。

反之，他称，由于一名土团党青年团执委问了一道默马里事件的问题，才引发现场骚乱。

马哈迪现为土著团结党总主席，他星期天下午在雪兰莪州沙亚南出席该辩论会时遭人闹场，闹事者向台上抛掷水瓶、鞋子和椅子，更抛出数枚燃烧棒，结果两派人马互殴，导致辩论会因场面失控而被迫取消。马哈迪在众人簇拥下立即离开现场，没有受伤。

马哈迪的女儿玛丽娜气愤填膺地发推文问道：“是什么样的懦夫造成破坏，并危及一对90岁的老人？”她说，只有懦夫才会这样做。

雪州大臣阿兹敏阿里也谴责闹事者，并形容这是懦夫所为。他发文告说，在该论坛上制造骚乱者，彰显出“支持盗贼统治，反对健康辩论”的凶狠姿态。

“马哈迪仅根据民主程序，要求与首相纳吉辩论，结果得到的答案是扔鞋子、椅子及烟雾弹。”他揶揄纳吉不敢辩论，并使用强盗行径企图让马哈迪‘闭嘴’，显然是懦夫的行为。纳吉应为这起骚乱事故承担全部责任，为其支持者的不文明行为负上全责。”

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