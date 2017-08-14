柔佛公主与荷兰籍球会经理结婚

（联合早报网讯）柔佛公主东姑敦阿米娜与荷兰籍球会经理丹尼斯莫哈末，今日上午在武吉士林大王宫进行结婚注册仪式，两人在众人的祝福下共结连理。仪式上，丹尼斯莫哈末在公主的额头上留下深情一吻，公主也露出幸福的微笑，在现实中谱出如童话故事般的幸福甜蜜篇章。

今日也是柔佛王后拉惹查丽苏菲雅的58岁生日，事逢公主婚礼，可说双喜临门。此前，柔佛苏丹依布拉欣披露，特意将唯一的女儿婚礼放在王后生日当天举行，是希望女儿的婚礼顺利举行，也让王后度过一个难忘与特別的生日。

今早，由于要开路让贵宾行驶，王宫前将时不时封路，让贵宾驶入王宫内，造成塞车，车辆必须改道而行。

31岁的阿米娜与28岁的丹尼斯莫哈末的订婚仪式今日上午10时举行，两人身穿米白色马来传统服饰，王宫会场以白色及紫色鲜花布置，一对新人在众亲友的见证下，互许终生。

当天晚上8时，两人将在大王宫进行传统宗教婚嫁仪式。但仪式和典礼皆未对外公开，民众可在新山大钟楼和新山市政局所设的大荧幕观赏婚礼盛况。

新山数条大道今日傍晚6时起封路，直到公主的婚礼结束。封路的路段包括亚逸摩烈路、新山耶耶亚哇路及拿督翁路。警方将出动318名警员，维持交通安全及秩序。

从柔佛王室媒体办公室所公开的照片显示，在仪式上，“驸马爷”丹尼斯莫哈末为公主戴上婚戒，并在公主额头深情一吻，公主则露出幸福的笑容。然而，相信是因为婚后将离开疼爱的父母身边，公主在仪式上也不捨落泪。

柔佛苏丹育有六个孩子，阿米娜排行第二；丹尼斯曾在新加坡国际学校受教育，后来担任柔佛JDT足球队概念店和咖啡厅经理，之后成为新加坡淡滨尼流浪球会行销经理。

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