东马砂州捕获一只300公斤巨鳄

（联合早报网讯）一只长达4米、重达300公斤的巨型鳄鱼，上周六傍晚在距离东马砂拉越州美里市约60公里以外的斯布迪（Sibuti）甘榜拉茂（Kampung Labau）一处油棕园被捕获。

《星洲日报》报道，美里民防局官员莫哈末哈兹里在文告中说，在接获来自砂州森林机构的投报后，当局随即于周六下午2时30分赶往现场。

他说，当局人员抵达现场后，在油棕园的河流附近看见这只巨鳄的踪影。砂州森林机构已请求美里民防局的协助，用一辆3公吨承载量的罗厘，将这只巨鳄载往瓜拉巴兰的美里鳄鱼园安置。

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