特朗普下令审查中国窃取知识产权行为

（联合早报网讯）美国总统特朗普周一（14日）在白宫签署一份备忘录，指示美国贸易代表莱特希泽对中国在技术转让等知识产权领域的政策行为进行审查。

特朗普说，此举是兑现他竞选时的承诺，即采取坚决步骤保护美国公司的知识产权和美国工人。他说，美国因知识产权被盗而损失数百万就业岗位和数十亿美元，华盛顿不会再对此视而不见。

特朗普说：“作为美国总统，我有责任和义务保护美国工人、科技和产业免受不公平待遇……我们将反对任何国家以市场准入为条件，非法强迫美国公司转让其技术。”

特朗普指出，这只是开始，莱特希泽获授权考虑所有可用的选项。

上周六（12日），美国政府高级官员在电话吹风会上透露，按照特朗普的指令，莱特希泽将决定是否依据《1974年贸易法》对中国发起调查，这意味着莱特希泽可能援引该法第301条，对中国发起“301调查”。

该条款授权美国贸易代表可对他国不合理或不公正贸易做法发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁。

莱特希泽周一说：“我们将展开彻底调查，并在必要时采取行动保护美国工业的未来。”

《华尔街日报》称，虽然特朗普的表态很强硬，但他只是下令贸易代表开始研究是否将展开正式调查。如果调查确实进行，可能需要一年的时间才会决定是否会实施贸易制裁。

美国对中国启动贸易调查，被外界解读为是要通过贸易就朝核问题向北京施压，中国外交部对此表示，中美贸易和朝鲜问题没有相关性。

中国外交部发言人华春莹早前表示，在中美利益相互交融日深，已经形成你中有我、我中有你的紧密格局下，打贸易战没有前途，没有赢家，只会双输。

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