美国首次将超级电脑送上外太空

（联合早报网讯）美国肯尼迪航天中心周一（14日）成功发射“猎鹰9号”火箭，并首次将超级电脑送入外太空。

美国太空探索技术公司（SpaceX）火箭载着“龙飞船”在当地时间周一中午12时31分（新加坡时间今天凌晨12时31分）从佛罗里达州卡拉维拉尔角（Cape Canaveral）发射升空。

火箭不仅为美国宇航局（NASA）将首台超级电脑和三套科学实验设备送往国际空间站（ISS），还搭载着一枚美国军用成像卫星。

经过几天绕轨飞行，火箭计划于周四（17日）与国际空间站进行对接。之后，首台进入外太空的超级电脑将进行长达一年的高速运行实验，执行一系列基准测试，观测系统性能。

美国彭博新闻网消息称，这是一项由NASA和惠普公司共同进行的超级电脑实验，旨在为人类前往火星作准备。

这台名为“Spaceborne Computer（太空电脑）”的超级电脑由惠普公司研发。惠普公司介绍，他们将检验未经特别“加固”的超级电脑能否在外太空正常运行。

据知，惠普公司对“Spaceborne”进行了软件的水冷“加固”处理，但未根据外太空失重环境作硬件方面的物理设计。该公司指出，电脑的水冷“加固”方式能实时管理电脑系统，减少环境诱发错误。该技术通过了至少146项安全测试和认证，才获得NASA批准进入外太空。

据知，由于当前太空探索的大量数据需要传回地面进行处理。而火星与地球之间的一次数据传输需耗时40分钟，这必然成为人类登上火星进行探索的安全隐患。

换言之，美国启动外太空超级电脑的运行实验，是外太空实时数据处理的实验基础，是人类迈向火星的重要一步。

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