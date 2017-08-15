朝鲜危机 欧盟吁和平非军事解决

（联合早报网讯）欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼呼吁以和平、非军事方法化解朝鲜半岛危机，并要求朝鲜避免任何导致紧张局势进一步升高的挑衅举动。

莫盖里尼周一（14日）发表声明说：“在目前的关键危急时刻，欧盟支持与伙伴国通过外交努力，降低紧张情势，并以和平而非军事手段，达成全面、可检验以及不可逆的朝鲜半岛无核化目标。”

莫盖里尼说，朝鲜半岛紧张局势必须立即降温。她呼吁朝鲜自我克制，避免任何会升高区域和全球紧张的挑衅举动。

莫盖里尼也警告，朝鲜持续加速核子与弹道导弹计划，已经严重违反国际义务。

免费试阅14天