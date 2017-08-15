特朗普回纽约旧宅 数千人示威迎接

（联合早报网讯）美国总统特朗普周一（14日）晚回到他位于纽约第五大道的豪华寓所，这是他就任总统以来首次在特朗普大厦过夜。不过，数以千计的纽约市民却在他抵步之前就聚集在特朗普大厦外，谴责他带给美国种族主义。

特朗普这次将在“老家”停留至周三（16日）。周一下午，数百名身穿黑衣的纽约市民就来到距离特朗普大厦不远的大军团广场。他们手举写着“我们为民主哀悼”等字样的标语牌，还高喊“美国不要特朗普！不要三K党！不要法西斯！”的口号。

随着天色渐暗，更多的纽约市民加入了示威队伍，数千名示威者高举反对特朗普、反对种族主义、反对新纳粹主义的标语牌，将第五大道在56街到58街之间的路段围得水泄不通。纽约警方也派出大批警力维持现场秩序，并且封闭了特朗普大厦门前的机动车道。

警方逮捕至少一名参加抗议的妇人时，愤怒的示威群众朝警员怒吼：“你们到底是为谁服务？”

上周六（12日），弗吉尼亚州夏洛茨维尔市“另类右翼”集会引发暴力冲突，造成至少3人死亡、35人受伤。

特朗普随后在声明中谴责了这起暴力事件，但却遭批评没有明确谴责白人至上主义者、新纳粹主义和三K党，有混淆视听之嫌。

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