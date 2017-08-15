应对美威胁 委内瑞拉举行军事演习

（联合早报网讯）委内瑞拉总统马杜罗周一（14日）宣布，将于本月26至27日举行军民联合军事演习来应对来自美国的“战争威胁”。

马杜罗说，他已经指示军队进行军事演习的前期准备，以加强国家全面武装防御能力，维护委内瑞拉的主权与和平。

他说，美国总统特朗普近日威胁对委内瑞拉“动武”，说明美国对委干涉政策已经陷入“绝望”阶段。

他指出：“特朗普政府一直以来在委内瑞拉国家内部进行的策反和破坏活动失败了，所以他直接摘下面具与委内瑞拉公开对抗。”

马杜罗要求所有人民团结一致，共同维护国家主权完整。他还表示，特朗普对委威胁动武将破坏拉美和加勒比地区的和平，已遭到了地区多数国家的反对。

上周五（11日），特朗普指委内瑞拉已陷入“危险的混乱”局面。他当时表明，美国在“应对”委内瑞拉局势方面有众多选择，他不排除对委采取军事行动的可能性。

上月30日，委内瑞拉举行制宪大会选举，并于本月4日正式成立制宪大会。委政府希望通过重新制定宪法，解除反对派占多数的议会的权力。

不过，委内瑞拉反对派认为这严重违宪，美国也拒绝承认制宪大会的合法性。华盛顿随后宣布，制裁参与组织和支持委制宪大会的委政府官员或前官员。

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