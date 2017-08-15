图以炸弹攻击银行 美俄州一男子被捕

（联合早报网讯）美国检方周一（14日）说，俄克拉荷马州一名男子试图以一辆载满爆炸物的厢型车炸毁俄克拉荷马市一栋银行大楼，结果遭美国联邦调查局（FBI）人员逮捕。

联调局是在上周六（12日）逮捕了现年23岁的瓦内尔（Jerry Drake Varnell）。

根据一份诉状，瓦内尔起初计划用炸弹攻击在华盛顿的美国联邦储备局，手法与1995年俄克拉荷马市联邦大楼爆炸案如出一辙；那起爆炸案共造成168人死亡。

联邦检察官在声明中指出：“这次逮捕是国内一项长期恐怖主义调查的成果，当中涉及卧底行动，在炸弹攻击计划逐渐成形之际，瓦内尔已被密切监控数月……这些爆炸装置实际上不会自动引爆，公众并未面临危险。”

检察官透露，一名卧底探员在调查期间佯装为同伙，同意协助瓦内尔制作1000磅（454公斤）爆炸物。

诉状提到，瓦内尔上周六拨通他以为将引爆一辆厢型车内装置的手机时遭探员逮捕，这辆车停在俄克拉荷马市中心一家银行大楼旁。

瓦内尔被控企图恶意破坏洲际商业区的建筑物，最高可能面临20年监禁。

根据指控，瓦内尔对一名联调局线人表示，他对政府感到失望，想采取报复行动。

免费试阅14天