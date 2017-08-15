终战纪念日 安倍今年仍未提“加害”

（联合早报网讯）日本今天（15日）迎来72周年终战纪念日，日本首相安倍晋三在全国战殁者追悼仪式上虽然强调“绝不让战争惨祸重演”，但今年仍未提及对亚洲各国的加害责任。

共同社报道，在朝鲜局势因导弹问题等紧张加剧的情况下，安倍表示日本“作为憎恶战争、重视和平的国家走到今天”，“将谦虚面对历史，贯彻这一不变的方针”。

他表明，“将在这个纷争不断的世界上，真诚致力于贫困问题等，为世界的和平与繁荣作贡献”。

然而，从再次出任首相后的2013年追悼仪式起，安倍已连续五年未提及加害责任，也未使用“不战誓言”的措辞。

2006年9月，第一届安倍内阁上台执后，安倍首次以首相身份出席了2007年的追悼仪式，明确提及加害责任称给亚洲各国人民“造成了巨大损害和痛苦”。他当时称，“作为国民的代表，在做出深刻反省的同时，对死难者表示由衷的哀悼”。

不过，安倍在作为首相第二次出席的2013年追悼仪式上，其致辞没有提及加害责任，引发了中韩等邻近各国的批评。

此外，他在2007年致辞中曾表示要“坚持”的“不战誓言”也消失不见，日本国内的空袭死难者家属因此质疑，他“是不是打算结束对战争的反省”。

免费试阅14天