弗州种族冲突效应 三总裁辞白宫顾问

（联合早报网讯）美国弗吉尼亚州种族冲突事件效应持续扩大， 美国默克药厂（Merck）总裁弗雷泽（Kenneth Frazier）、运动服饰品牌Under Armour总裁普兰克（Kevin Plank）和科技巨擘英特尔（Intel）总裁柯再奇（Brian Krzanich）相继宣布退出白宫的制造业顾问委员会，以对美国总统特朗普未能及时谴责白人至上主义者表示抗议。

弗雷泽是《财富》（Fortune）的世界500强公司中少数的非洲裔总裁。他周一（14日）在推特上说：“美国的领袖必须尊重我们的基本价值，明确驳斥憎恨、盲从、族群优越的言论，这些言论和美国认为人生而平等的理想背道而驰。”

Under Armour普兰克过后也在同日宣布辞去白宫顾问。他说，其公司“专注于创新与体育，而非政治”。普兰克虽未直接点名特朗普或弗州事件，但他表明其公司将致力于通过体育提升“团结、多元化以及包容”。

英特尔总裁柯再奇则表示，当他在呼吁领导人必须谴责“白人至上者及其同路人”时，在华府的许多人“却似乎更关心如何攻击不同意他们的人”。

他说：“我退出（制造业顾问）委员会，希望能让人们更关注我们严重分歧政治气候对重要课题造成的严重伤害。”

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