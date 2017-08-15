霹总警长：伊斯兰国恐怖分子国庆日伺机袭击

（联合早报网讯）马来西亚霹雳州总警长哈斯南说，根据警方的调查，霹州确实面对极端组织“伊斯兰国”（IS）恐怖分子的威胁，警方并已采取防范措施，预防这些人在人潮多的地方，尤其在国庆日庆典伺机而动。

他说，伊斯兰国恐怖分子的威胁是确实存在的，不是政府为了掩盖故事而捏造出来的，警方正进行日夜的侦察及监督工作。

他周二出席由州务大臣机构主办的霹总警长与霹辅警对话会时说，根据警方接到的情报，伊斯兰国恐怖分子蠢蠢欲动。“警方已采取防范措施，包括对可能目标，包括银行、宗教场所，甚至国庆日庆典等增加巡逻，警方将确保霹州级国庆顺利进行。”

他已下令下属联络霹州拥枪者，确保他们妥善保管枪械，以免落入恐布分子手中。

他说，全国迄今逮捕了约300个涉及伊斯兰国恐怖组织的人士，其中不少是霹雳人。“霹雳迄今共有18人因涉及伊斯兰国恐怖组织落网，其中四人在2013年防范罪案（修正及延伸）法令（POCA）下被扣、一人在2015年反恐法令（POTA）下落网、五人已服刑完毕、三人被采取行动中及五人被监禁。”

他说，尽管霹州的伊斯兰国恐怖活动到目前为止仍受到控制，但有关情况随时卷土重来，因此警方绝不掉以轻心。

他也提到马泰边境的问题，并说发生在泰南的恐袭事件，也一样会发生在霹州，因此他呼吁持枪者包括辅警，要根据标准作业程序好好保管枪械。

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