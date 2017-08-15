研究：接受自身负面情绪 有利心理健康

（联合早报网讯）美国和加拿大研究人员发现，习惯接受自身负面情绪的人出现负面情绪反而较少，这种对待负面情绪的心态有利于保持良好的心理健康。

研究人员以美国加利福尼亚州旧金山湾区和科罗拉多州丹佛都市区的1300多名成年人为研究对象，在考虑年龄、性别、社会经济地位等因素后，通过三项独立研究分析他们的情绪接受与心理健康之间的关系。

新华社引述研究报告说，在第一项研究中，1000多名研究对象填写网络调查问卷，对诸如“我告诉自己不应该像现在这样（心情不好）”一类的陈述发表自己的看法。结果显示，能坦然接受自己心情不好状态、而不是要求自己一定要高兴起来的人，其生活幸福感更高。

在第二项研究中，150多名研究对象在一场模拟面试中发表一段三分钟视频演讲，介绍自己的沟通能力等；完成任务后，研究对象评估自己在演讲准备过程中受到的“煎熬”。结果显示，那些不能接受自己有负面情绪的人，表现出的焦虑更为严重。

在最后一项研究中，200多名研究对象以文字形式描述自己过去两周中最疲惫、难以承受的一次经历，并在六个月后调查他们的心理健康状态。结果发现，那些不能接受自己状态不好的人在六个月后出现情绪异常的情况更为严重。

研究人员在美国《个性与社会心理学杂志》上报告说，选择躲避自己的坏情绪或以严苛态度评判这种情绪的人，感到的心理压力会更大。相比之下，那些通常以顺其自然的态度接受悲伤、失望、气愤等负面情绪的人，出现的情绪失调症状较少。

研究人员说，这表明人们对待自身负面情绪的方式对身体健康非常重要，那些接受负面情绪存在且不试图改变负面情绪的人，能更顺利地处理自身的心理压力。

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