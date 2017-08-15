马国联土全球前主席依沙涉贪被捕

（联合早报网讯）马来西亚反贪污委员会今日逮捕联邦土地发展局全球创投控股（简称联土全球，FGV）前主席莫哈末依沙，以协助调查联土局投资机构（FIC）被指以高于市价购买两家酒店一事。

莫哈末依沙也是陆路公共交通委员会（SPAD）代主席。消息来源透露，莫哈末依沙今午2时40分抵达反贪会总部后，以针对联土局投资机构分别于2014至2015年高价购买酒店一事录口供时被捕。

反贪会副主席（行动）阿占巴基受询时证实有关逮捕，并透露此逮捕为调查队伍在陆续录取有关事件相关证人口供后的后续行动。“反贪会有信心掌握足够的证据作出有关逮捕，以协助完成该案的调查。”

莫哈末依沙也是森美兰州前大臣，他与两名律师于今午2时40分抵达反贪会，但只有依沙一人进入反贪会办公室。

FIC是联土局的子公司，负责非种植业的业务。

反贪会调查FIC于2013至2015年期间购买位于英国伦敦肯辛敦的一家酒店，相信这笔交易以比原价高出许多的价格成交，导致FIC蒙受巨大亏损。FIC是于2014年12月16日以6000万英镑（约1亿零600万新元）购买上述4星级酒店。

反贪会调查上述案件后，获得进一步的资料，于是也调查FIC在东马砂拉越州古晋购买酒店一事。

免费试阅14天