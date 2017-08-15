委内瑞拉人涌入 巴西边境小城人口翻倍

（联合早报网讯）由于委内瑞拉政治和经济危机不断恶化，越来越多委内瑞拉人涌入相邻的巴西北部罗赖马州寻求避难，导致边境城市帕卡赖马今年人口翻倍。

新华社报道，地处巴西和委内瑞拉两国交界处的帕卡赖马（Pacaraima）据悉原有常住人口1.24万，由于大批委内瑞拉人的到来，目前人口已增至约2.5万。

巴西《环球报》援引罗赖马州（Roraima）联邦警察局的话说，今年已有至少3万委内瑞拉人进入巴西，其中相当一部分来到了罗赖马州。今年前7个月，巴西全国共收到委内瑞拉难民居留申请约9300件，申请者主要为20岁至25岁的青年和以家庭为单位的申请者。

帕卡赖马市政府表示，委内瑞拉人在当地生活环境堪忧，不少人选择在路边、广场等公共场所过夜。这些委内瑞拉人的到来导致城市物资短缺、治安恶化等问题。此外，帕卡赖马公立医院中委内瑞拉病患比例已达80%，其中不排除有疟疾、结核、登革热等传染病例，给政府救济工作带来更多困难。

帕卡赖马市长托尔夸托表示，希望罗赖马州政府能尽快宣布该市进入紧急状态，并呼吁联邦政府给予多方面援助。

今年早些时候，联合国难民署与巴西联邦政府及罗赖马州政府代表在该州首府博阿维斯塔召开会议，决定出资8万雷亚尔（约3.42万新元）在帕卡赖马成立一个委内瑞拉难民临时收容站，并成立专门工作小组，对巴西援助委内瑞拉难民给予支持。

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