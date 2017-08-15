马国“一号官员夫人”被起诉退还钻石项链等首饰

（联合早报网讯）槟城州巫统峇都交湾区部前副主席凯鲁丁周二以纳税人身份入禀高庭，要求高庭强制“一号官员夫人”把价值2300万美元（约3100万新元）的22克拉粉红钻石项链，以及总值430万美元的项链和手链归还给一马公司。

凯鲁丁自称是为了捍卫全国人民利益，以纳税人和负责为一马公司债务买单的其中一名纳税人身份入禀高庭，并在诉状中把“一号官员夫人”、马来西亚富商刘特佐和一马公司列为第一至第三答辩人。

除了要求“一号官员夫人”归还数以亿计的钻石和金饰外，他在诉状中也要求高庭强制刘特佐归还所有遭挪用的一马公司资金。

同时，凯鲁丁要求高庭谕令“一号官员夫人”和刘特佐就挪用和滥用一马公司资金，以及使用一马公司资金购入的钻石及金饰等事项，向一马公司作出合理及公平的赔偿。

美国司法部6月宣布将依法没收一马公司价值约5亿4000万美元、涉嫌被用作贪腐行为的资产，并在诉状中提及“一号官员夫人”曾在刘特佐的经手下，利用一马公司资金购买22克拉粉红钻石项链，以及多达27件的百万黄金项链与手链。

凯鲁丁在诉状中说，“一号官员夫人”是于2014年3月左右接受这些金饰为其“礼物”，不过却从未支付一分钱。为此，在法律上，“一号官员夫人”无权拥有这些名贵饰品。

他强调，尽管这些饰品属一马公司所有，不过却没有人会采取行动要求“一号官员夫人”归还所有饰品，因为其丈夫有权阻止这一些事情的发生。他说人民或纳税人才是为一马公司债务买单的人，索取回饰品才能让全民受益。

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