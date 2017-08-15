马国警方再捕七人助查辩论会骚乱

（联合早报网讯）马来西亚警方周一再逮捕另七名涉嫌在“毫无隐瞒2.0”辩论会上闹事的青少年，这使被捕人数增至10人。

雪州刑事调查主任法兹阿末今天说，警方周三将把他们押上法庭申请延扣。目前，警方仍在寻找数人协助调查。“我们也从暴乱的角度展开调查，并调查在骚乱中使用燃烧棒的行为。”

针对上周日被捕的三名青少年被指收取50令吉（约16新元）来闹事，他表示，警方尚在调查中。

另一方面，前首相马哈迪指出，首相纳吉可能借鉴这场暴力冲突，一旦国阵来届大选落败，可能挑起暴力事件，进而宣布紧急状态。

据土著团结党在面簿上传的视频，马哈迪对该辩论会发生暴力事件深感伤心，更指马来政党鲜有暴力事件。他说：“我担心如此暴力将会是未来的征兆。但我不希望看到此事发生。”

虽然马哈迪希望大选能有秩序地进行，但必须提防有人浑水摸鱼，乘机发动骚乱。“我们必须准备应付这项可能，不想看到国家陷入乱局。”

较早时，希盟实权领袖安华担忧，随着第14届全国大选的脚步渐近，将会发生更多骚乱事件。他发表文告对该辩论会所发生的骚乱事件深表关注。他促请政府采取严厉行动对付在活动上引发骚乱的滋事者。

免费试阅14天