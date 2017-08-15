印尼挫败炸总统府阴谋

（联合早报网讯）印度尼西亚警方周二在西爪哇城市万隆逮捕五名疑似伊斯兰武装分子，他们涉嫌阴谋要于本月底对印尼总统府、一个地方警察总部与在外执勤的警察发动炸弹袭击。当局也起获了一批用来制作爆炸物的化学原料。

警方说，五名嫌犯是印尼本土极端组织“神权游击队”（JAD）的成员，该组织与恐怖组织“伊斯兰国”有关系。

落网的嫌犯为四男一女，包括一对夫妻。这对男女之前因涉嫌散播激进思想而从香港被遣返。

西爪哇省警方发言人尤斯里说，这可能是首次有恐怖分子计划利用非常危险的化学物，在该省实施袭击。

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