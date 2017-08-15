菲防长：中国保证不会在南中国海占据新领地

（联合早报网讯）菲律宾防长罗伦沙纳透露，中国和菲律宾都在试图加强双边关系，中国已向菲律宾保证，不会在南中国海占据新领地。菲律宾外长也说，菲律宾正在探讨与中国联合在南中国海开发油气资源。

罗伦沙纳周一晚在议会听证会上说，中菲两国已就南中国海问题达成一个“临时协定”，或一种相处方式，即停止占领新的岛屿。“（菲律宾）外长在南中国海采取保持现状的策略……据他说，中国不会在南中国海占据新领地，也不会在黄岩岛上开展建设工作。”

不过，当议员引述军方报告称，有五艘中国渔船周六在南沙群岛由菲律宾控制的南沙派格阿萨岛（Pagasa Island，也称Thitu Island，中国称中业岛）岸外约五公里出现时，罗伦沙纳没有置评。

菲律宾总统杜特尔特去年上任以来就一直批评传统盟友美国，同时向中国靠拢，寻求商业合作和投资。杜特尔特与以往的总统不同，他一直避免和中国因南中国海主权问题发生冲突。

专家说，中国在这片备受争议的海域建造了七个人造岛屿，其中三个能容纳战斗机，有跑道、雷达和地对空导弹。菲律宾众议员埃雷加诺呼吁政府提出外交抗议，要中国离开菲律宾位于南沙群岛的领土。

不过，菲律宾外长卡亚塔诺昨天说，菲律宾正在探讨和中国联合在南中国海开发石油和天然气资源。他表示，任何合作都将依据菲律宾法律，而且不会导致菲律宾失去领土。

卡亚塔诺指出，杜特尔特不是忽视海牙国际仲裁庭的裁决，而是会在中菲建立互信后才提出来讨论。“因为我们一直和中国对抗，我们没有机会和他们会谈……我们在法律上赢了，但实际上我们毫无进展。”

中国外长王毅上个月表示，支持中菲合作在南中国海开发能源的提议，并称这是“充满政治智慧”的。他在马尼拉受访时说，单方面发展可能引发紧张局势，对两国造成伤害。

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