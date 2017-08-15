雪州大臣入禀法庭要求警察总长捉刘特佐

（联合早报网讯）马来西亚雪兰莪州务大臣阿兹敏阿里入禀高庭，要求高庭强制警察总长卡立逮捕和遣返疑涉及一马公司（1MDB）弊案的关键人物刘特佐。

《星洲日报》报道，他在申请书中要求高庭强制谕令卡立采取一切行动来确认、逮捕，以及把刘特佐带上法庭面控。

阿兹敏在律师团的陪同下召开记者会说，其申请代表全民要求卡立履行其责任。他强调，他必须提醒卡立，警方有责任履行逮捕和遣返刘特佐（35岁）的职责。“除了入禀法庭外，我没有别的选择，我希望法庭可尽快审理这项申请。”

他说，他无法接受卡立在8月3日辩称一马公司弊案仍在调查中的说法，因为全世界都指刘特佐等相关人士直接涉及一马公司弊案，但马来西亚却宣称案件正在调查当中。若警方真的进行调查，就必须逮捕和遣送刘特佐回国录供和接受全面及公开的调查。

阿兹敏在申请书中指出，卡立一直知道刘特佐的下落，且有权力和责任逮捕对方。他说，刘特佐犯下了失信和欺骗等罪行，从中谋取巨额私利并导致一马公司蒙受巨大亏损。

他说，反贪污委员会已对外公布刘特佐须返国接受调查，而卡立也掌握了有关刘特佐在失信和欺骗罪案中的完整资料，即便如此，卡立仍选择不对刘特佐采取行动。

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