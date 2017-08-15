马国动物园管理员支持IS监13年

（联合早报网讯）马来西亚一名动物园管理员因透过手机即时聊天应用“Telegram”支持“伊斯兰国”（IS），以及拥有与该恐怖组织相关的物件，今日在高庭被判处入狱13年。

被告莫哈末沙鲁立占（31岁）一共面对两项控状，他在通译员念出控状后俯首认罪。

高庭法官莫哈末苏菲安在下判时说，被告犯下的罪行对国家而言是一种威胁，而被告应知道支持恐怖分子是非常可怕的。

他判处被告的首控状，即支持恐怖分子罪名入狱10年，次控状即拥有与“伊斯兰国”相关物件的罪名坐牢3年，刑期同时执行，并从被捕日2016年7月19日算起。这意味着被告只需坐牢10年。

被告的代表律师西华尼山在求情时是说，被告是一名初犯，而被告在过去一年都被收押在监狱，这期间其家人的生活非常困苦。他说，被告已对本身的行为感到后悔并承诺不会重犯。

根据控状，被告2016年3月25日至6月29日之间在雪州鹅唛11英里的住家，透过“Telegram”署名“Sharul”的帐号支持伊斯兰国，抵触刑事法典第130J（1）（a）条文。

一旦罪成可被判处终身监禁或监禁最高30年或罚款，以及被充公任何一切将用作支持上述罪行的财产。

被告也被指2016年7月19日在相同地点拥有一张印有IS标志的汽车贴纸、一个头带及一面IS旗帜，抵触刑事法典第130JB（1）（a）条文，罪成可被判监禁最高7年及罚款。

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