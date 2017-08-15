试爆炸弹策划恐袭案 马国5人上诉2获减刑

（联合早报网讯）马来西亚5名巫裔男子到雪州乌鲁冷岳怒昂山上试爆炸弹，并策划在吉隆坡娱乐场所及首相官邸展开恐袭一案，其中2人在上诉庭获得减刑，从原本监禁25年减至20年；另3名被告的监禁刑罚则维持不变。

由莫达鲁丁、查卡利亚及阿都卡林组成的上诉庭三司，以5名被告的上诉理据不足为由驳回他们的上诉；不过，他们批准其中2名被告提出的减刑申请。

莫达鲁丁在裁决时说，高庭是根据强而有力的供词下判，因此高庭将5名被告定罪的裁决是“安全”的。

他指出，吉隆坡高庭法官无法在其判词中，解释为何判处每名被告不相等的刑罚的理由，因此改判首被告莫哈末安华（34岁）及第二被告莫哈末诺卡玛（31岁）坐牢20年，刑期从被捕日即2015年4月25日算起。

至于第四被告依兹旺沙米尔（25岁）及第五被告莫哈末鲁曼（23岁）及一名18岁少年的监禁刑罚则维持，即依兹旺沙米尔及莫哈末鲁曼各别坐牢20年，少年则坐牢12年。

此案共涉及6名巫裔男子，他们是在2015年5月20日被控上庭，包括莫哈末安华（34岁，农作物肥料公司推销员）、莫哈末诺卡玛（31岁，农作物肥料公司的推销员）、莫哈末哈菲菲（26岁，店主）、依兹旺沙米尔（25岁，饮料商）、莫哈末鲁曼（23岁，轮胎店员工）及一名18岁少年。

第三被告莫哈末哈菲菲已在2015年11月16日改口认罪，被判处入狱8年。

高庭在2016年5月12日宣判5名被告罪名成立，第一被告莫哈末安华及第二被告莫哈末诺卡双双入狱25年，第四被告依兹旺沙米尔及第五被告莫哈末鲁曼分别入狱20年，18岁少年被判入狱12年。

控状指他们于2015年4月24日晚上7时至25日凌晨1时，在雪州乌鲁冷岳地区共谋在马来西亚展开恐袭，触犯刑事法典130G（a）条文（煽动或支持恐怖活动），并抵触刑事法典第120B（1）条文。一旦罪成，可面对最高监禁30年及罚款。

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