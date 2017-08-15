马国破获历来最大毒品案

（联合早报网讯）马来西亚侦破历来最大宗毒品案。关税局反毒组周二傍晚6时许突击雪州沙登工业区一家工厂，起获总价值可能逾10亿令吉（约3亿新元）的冰毒。

《东方日报》报道，关税局反毒组依据情报前往沙登工业区PBS 14/9一家工厂展开突击行动，结果起获总数高达800包，每包至少25公斤的麻袋，而麻包袋內装的竟然是粉状的冰毒。

目前为止，关税局仅割开其中6包重达150.72公斤的麻袋进行检验，证实袋內装的粉状物确实是冰毒，价值高达1055万令吉，若悉数起获的800包、重逾20公吨的麻袋都是冰毒，则总值将超过10亿令吉，成马来西亚历来最大宗的毒品案。

消息称，国际贩毒集团勾结当地贩毒集团，将这些粉状冰毒装上麻袋后自印度经海路走私至马来西亚，而装上800包麻袋冰毒的货柜，最终自码头私运至上述沙登工业区的工厂內。

落网的7名男子，年龄介于29至43岁，当中6人都是非法外劳，包括5名孟加拉籍男子以及1名尼泊尔籍男子，余下一名落网嫌犯则是40岁的印裔嫌犯。

关税局援引1952年危险毒品法令第39B条文，在今日把7名落网嫌犯带至灵市推事庭申请延长扣留，并将在延扣程序完成后，逐一检查794个麻袋，以确定是否全是冰毒。关税局将在较后联合警方，以查出幕后操纵的贩毒集团。

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