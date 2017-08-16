美国务卿：美国仍愿与朝鲜对话

（联合早报网讯）在美朝近日互放狠话导致朝鲜半岛紧张局势升级之际，美国国务卿蒂勒森表示，美国仍愿意就朝鲜半岛核问题与朝鲜对话。

蒂勒森15日在美国国务院对记者说，美国仍然“有兴趣”寻求与朝鲜方面展开对话的途径，但能否开始对话取决于朝鲜领导人金正恩。

蒂勒森和美国国防部长马蒂斯14日在《华尔街日报》上联合发表署名文章说，外交手段是美促朝改弦易辙的首选，美对朝施加和平压力的目标是实现朝鲜半岛无核化，美无意改变朝政权或加快朝韩统一进程，无意寻找借口在非军事区以北驻军，无意伤害朝人民。

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