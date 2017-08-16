特朗普：弗州冲突双方均有责任

（联合早报网讯）美国总统特朗普15日再度对夏洛茨维尔暴力冲突事件发表评论，称冲突双方均有责任。

特朗普当天在纽约市特朗普大厦举行的记者会上说，夏洛茨维尔冲突中双方均存在暴力行为，“其中一方是很糟糕，但另一方也很暴力。没有人愿意说明这一点，但我现在要明确说出来。”

上周六（12日），弗吉尼亚州夏洛茨维尔市一场名为“团结右翼”的“另类右翼”集会引发暴力冲突，造成近40人死伤。当天，参与集会的白人民族主义者与反对者发生激烈冲突，一名20岁的白人男子驾车冲撞人群，造成一名32岁女性死亡，之后又有两名在直升机执行相关任务的州警坠机身亡。

特朗普当天发表声明谴责暴力，但他在声明中谴责“各方”的说法引发不满，批评者指责他不敢直接谴责白人至上主义者、新纳粹主义和三K党。

特朗普于14日再度发表声明，公开谴责种族主义、白人至上主义者、新纳粹主义和三K党。

当被问及为何花了三天时间才发出第二份声明时，特朗普称，自己需要时间搞清事实真相。

他还说，他在12日发出的声明“很好”，自己不想为了政治上的表态就仓促发出声明。

特朗普此番言论再度搅动舆论。共和党国会议员罗斯莱亭恩在推特上发文说：“责怪夏洛茨维尔的‘双方’？！不行。在对待三K党、纳粹支持者和白人至上主义者时搞相对主义？绝不行。”

民主党参议员华纳的评论是“无话可说”。

三K党前领导人杜克则对特朗普表示感谢，称其有勇气诚实地讲出事实真相并谴责“极左恐怖主义”。

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