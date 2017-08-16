尼日利亚自杀式爆炸袭击：28死82伤

（联合早报网讯）尼日利亚东北部博尔诺州15日发生自杀式爆炸袭击事件，造成28人死亡，82人受伤。

据报道，一名女子当天在博尔诺州首府迈杜古里35公里外的一农贸市场引爆了身上的爆炸装置，另外两名女自杀式爆炸袭击者则在附近一个难民营引爆炸弹。这起事件共造成28人死亡，82人受伤。

一名博尔诺州军方官员向记者证实了农贸市场爆炸袭击事件的发生，但没有透露更多细节。

目前没有任何组织宣称制造此次袭击事件。

近年来，极端组织“博科圣地”不时在尼日利亚及其邻国制造恐怖袭击，导致大量人员伤亡。

免费试阅14天