气候变化或导致主要作物产量减少

（联合早报网讯）研究显示，气候变化可能会对小麦、稻米和玉米等主要作物的产量造成负面影响。

法新社报道，专家对此前的多项研究进行了分析。这些研究采用的方法都不同，但结论却是一致的，那就是“气温上升很可能对全球小麦、稻米和玉米的产量造成负面影响”。

这份刊登在《美国国家科学院院刊》的报告说，全球平均气温每上升1摄氏度，全球小麦的平均产量估计将减少6%，稻米产量减少3.2%，玉米则减少7.4%。大豆产量则没有显著改变。

这四种作物构成了人类膳食中最为重要的组成部分，占全球人口卡路里来源的三分之二。

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