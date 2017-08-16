特朗普签行政令加快基础设施项目审批速度

（联合早报网讯）美国总统特朗普15日在纽约市签署一项行政命令，旨在简化美国公路、桥梁、管道等基础设施项目的审批流程，将基建项目的平均审批时间缩短至两年。

特朗普当天在纽约就基础设施建设问题同美国交通部长赵小兰和国家经济委员会主任科恩进行了讨论。

特朗普随后在特朗普大厦举行记者会，宣布签署了这一命令。他表示，这一命令将极大地改变美国当前糟糕的基础设施项目审批流程。

特朗普说，目前如果要上马一条高速公路项目，需要在29项不同法律的限制下，由九个部门做出16项审批，这一过程最多可能要花费二十年时间。

他说，目前的审批流程属于过度管制，是一种大规模的自我消耗，“我就知道一个高速公路项目——不说名字了——用17年才完成审批。”

特朗普计划未来由一个统一的部门负责协调项目审批工作，力争将平均审批时间限制在两年之内。他表示，缩短审批流程也将降低基础设施建设的成本。

他同时强调，如果基础设施项目达不到环境安全标准，一定不会得到批准。

特朗普当天也不忘再度推销“美国优先”，称加快基础设施建设将给美国人带来更多工作岗位。

他还对美国当前的基础设施状况提出批评，称美国曾拥有世界上最好的基础设施，“但我们现在就像一个第三世界国家”。

基础设施建设一直是特朗普关注的议题之一。他就职不久即推翻奥巴马任内决定，重启美加“拱心石”XL输油管道项目。

之后他还曾表示，白宫正在拟定1万亿美元基础设施支出的计划，并提议拨出2000亿美元联邦资金投入其中。

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