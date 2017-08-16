大本钟消音为了工人健康：英议员斥荒谬

（联合早报网讯）英国著名地标大本钟在维修期间，为了保护在里头施作的工人健康，将消音四年，议员15日都说事前不知情，并斥责为此让大本钟消音这么久，简直荒谬。

中央社报道，大本钟由于年久失修，目前状况堪虑，因此今年开始进入维修期，预估维修费用约为2900万英镑。

重达13.7吨的大本钟每天整点报时，持续将近157年。上一次暂停报时，是在2007年为了维修，1983至1985年期间也曾为了翻新暂停报时。

大本钟将在21日中午进行最后一次敲钟报时，之后一路静音到2021年，但在除夕夜及国殇纪念日仍可听到钟声。

据报道，英国议会14日宣布大本钟将消音四年，15日就遭受舆论及议员攻击。

专栏作家威尔森写道：“让大本钟消音，就像是停止我们民主的心跳”。还有人说：“就连纳粹轰炸都不曾停止这个英国象征。”

虽然工会表示，这么做是为了工人健康，要保护施作人员的听力，但是议员仍然质疑，是否有必要静音长达四年。部分人认为，在没有施工的时段，例如清晨、晚间以及周末，大本钟应该可以继续报时。

英国脱欧部长戴维斯15日第一个开炮，表示让大本钟静音这么久真是“太疯狂”。

保守党议员贝瑞斯福德则说：“我不记得他们（官员）曾经说过大本钟会消音四年。如果他们有提出来，我们会要求他们解决这个问题。”

瑞斯福德是大本钟维修计划在2015年10月首次通过时的会议主席。

英国最大的联合工会表示，若要在非施工期间敲钟，工会并不反对。

大本钟管理员杰格斯说，要让大本钟仅在没有施工时报时，会很花钱且非常复杂，但具体费用仍要评估。

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