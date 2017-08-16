日本总务部长收到中文骚扰邮件

（联合早报网讯）日本总务部长野田圣子15日透露，其议员事务所使用的电子邮箱近日收到用中文书写的骚扰邮件，邮件数量“不明”。据悉，她已向众院方面报告，并未遭受具体损失。

共同社报道，日本内阁秘书长官菅义伟在记者会上说，其议员事务所没有遭受损失，但他强调，“骚扰邮件对业务造成的妨碍不容忽视，政府将普及对策并与相关机构合作应对”。

关于是否有多名议员收到中文骚扰邮件，众院事务局信息基础整备室表示“出于安全原因，无法就个别案例作答”，另一方面说明称未接到病毒感染或密码外泄等案例的报告。

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