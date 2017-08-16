研究：睡眠少的儿童易患糖尿病

（联合早报网讯）美国《儿科》杂志15日发表的一项新研究显示，睡眠时间少的儿童罹患2型糖尿病的风险更高。

这项由英国伦敦大学圣乔治学院领衔的研究指出，对成年人而言，睡眠太多或不足均已被证实与肥胖症和2型糖尿病相关；对儿童而言，睡眠充足已被证实与低肥胖风险相关，但针对睡眠与2型糖尿病的相关性研究却很少。

为此，研究人员分析了4500多名9到10岁英国儿童的相关数据，包括身高体重数据、血液检测结果和问卷调查表中的睡眠数据。

研究结果显示，这些儿童上学日平均每晚睡眠10.5个小时，符合学龄儿童每天至少睡10小时的有关建议。总体而言，睡眠时间越长，糖尿病风险越低。平均每多睡一个小时，胰岛素抵抗水平下降2.9%，空腹血糖水平下降0.24%。胰岛素抵抗易导致32糖尿病。

与此前发现一致的是，儿童睡眠时间长与肥胖风险低相关，在研究过程中，平均每多睡一个小时，身体质量指数减少0.19。身体质量指数是一种衡量胖瘦的常用标准，计算方法是体重（千克）除以身高（米）的平方。

此外，研究没有发现儿童睡眠时间与血脂、血压等心血管疾病风险因素存在关联。

研究人员据此推论，儿童睡眠时间与2型糖尿病风险呈负相关，但其中的因果关系仍有待进一步研究。

负责研究的伦敦大学圣乔治学院教授欧文说：“这些发现表明，增加睡眠时间可能为生命早期阶段提供了一个减少身体脂肪和2型糖尿病风险的简单方法。”

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