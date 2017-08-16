美白人至上主义者欲在旧金山集会遭反对

（联合早报网讯）继美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔市“另类右翼”集会引发暴力冲突后，白人至上主义者计划下周末在加州旧金山和伯克利再举行两场集会。国会少数党领袖佩洛西和旧金山市长李孟贤等民主党人15日分别以声明和新闻发布会形式反对集会，表达对公共安全的严重关切。

美国国家公园管理局14日批准了一个名为“爱国者祈祷”（Patriot Prayer）的团体于8月26日在旧金山金门大桥下的克里斯场公园集会的申请。

而一直密切关注仇恨团体的南方贫困法律中心指出，“爱国者祈祷”实质是个右翼团体，集会目的是挑起不同意识形态者之间的冲突，制造暴力行为。

另一个团体也计划于8月27日在伯克利市的马丁路德金市民中心公园集会，但还没向市政府提出申请。

今年3月和4月，支持和反对美国总统特朗普的团体曾在该公园的两次集会中相互对峙，大打出手。

佩洛西15日发表声明，要求国家公园管理局重新评估集会请求。她说，在夏洛茨维尔发生了仇恨和危险的流血事件后，国家公园管理局是否有能力在白人至上主义者的集会中应对公共安全令人担忧。

当天下午，旧金山市长李孟贤、市议会主席布利德、市警察局局长斯科特等官员联合举行新闻发布会，反对“爱国者祈祷”在旧金山的集会，并称宪法保护的公民言论自由与种族歧视和仇恨犯罪行为不能相提并论，旧金山不欢迎制造流血事件的极端分子。

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