驻韩美军大量部署爱国者导弹

（联合早报网讯） 据韩联社报道，美国陆军15日表示，驻韩美军已完成爱国者导弹升级和操作人员技术演习，以应对朝鲜不断升级的威胁。

过去八个月里，美国陆军进行最大规模的导弹升级作业和操作人员演习，以确保导弹防御能力，防范朝鲜发起攻击。据报道，此次升级与演习共涉及12门大炮，分别位于韩国的乌山、水原、群山和光州等地，各发射台分别有四架PAC-2和16枚PAC-3。

相关人士表示，本次演习有两个阶段的目标，当前阶段仅为确认整个导弹系统能否正常启动，启动后性能是否符合生产商的期待，以及确认士兵能够正确操作新部署的爱国者导弹。

该人士表示，本次演习检验了分散多地的爱国者导弹联网情况，确保实现准确攻击，并检测了操作人员的熟练程度。演习前，操作人员接受了三个星期的理论培训和现场培训，主要培训拆卸导弹，以排除和修理故障。

美国陆军指出，通过本次升级已全线更换炮台，韩国作战地区可执行进入战备状态“今晚战斗”（Fight Tonight）的任务。最大射程为八公里的AN/TWQ-1 Avenger近程防空系统也将更新升级，进一步提高驻韩美军的防空能力。

去年7月，美国最大的国防军火商洛克希德·马丁公司进行了PAC-3 MSE导弹的最终试射，成功拦截目标。美国将于2018年起，正式部署实战用PAC-3 MSE，射程远超现有的PAC-3。

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