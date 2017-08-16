法国公布的度假“安全地图”引争议

（联合早报网讯） 据《欧洲时报》报道，度假旺季到来之际，法国外交部公布了一份“安全地图”，对法国人出国度假目的地做出了建议。然而，政府的这项“贴心服务”却遭到了旅游业界的质疑。

据报道，法国外交部将世界地图划分为四种颜色，目的是告诉法国民众相关国家或地区的安全性。红色表示“非常危险”，橙色是“不建议，除非有重要原因”，黄色代表“加强警惕”，绿色则是“普通警戒”。

在法国外交部官网，这张“出境游安全地图”展示出全球三分之一的地区不适合旅游。绿色地区，也就是不需要任何特殊防范的区域仅占全球少部分：美国和加拿大所在的北美洲，欧盟国家，俄罗斯，东亚部分地区以及澳大利亚。

在南美洲，只有阿根廷的一部分和乌拉圭是绿色。在非洲，摩洛哥是唯一的“绿色”。海湾地区，阿曼、科威特、卡塔尔、阿联酋是“普通警戒”；沙特阿拉伯需要“加强警惕”；沙特南部、圣城麦加附近被标出红色警戒。

总体来说，全世界有20多个国家和地区被归类为红色警戒区。

据了解，“安全地图”考虑到诸多因素，除了恐怖袭击还有自然灾害、卫生和工业隐患，甚至还包括法国人越来越关注的环境危害，以及交通危险。

法国外交部风险控制中心主任保利表示，“安全地图”的标准并不是耸人听闻，外交部采用了量化分析的办法，评估时主要基于具体的、可核查和量化分析的因素。

法国外交部的地图不仅是给游客的安全参考，也是保险业者、旅行社的经营参考，但后者对政府部门的结论并不完全赞同。

法国旅游业者协会主席麦斯认为，这张地图有点“危言耸听”，不鼓励人们去欧美之外的国家或地区旅游。

免费试阅14天