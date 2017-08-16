《黑天鹅》作者认为朝核威胁的风险有限

（联合早报网讯）《黑天鹅》一书的作者塔利布（Nassim Taleb）表示，大家都在关心错误的地缘政治风险。

塔利布认为，对美国构成更大风险的，不是朝鲜或者其向关岛或美国大陆发射核弹的可能，而是恐怖主义和流行疾病。

塔利布是专注研究随机性、概率和不确定性的学者。他周二在纽约接受彭博电视采访时表示：“核是我们擅长的事情，军队是我们擅长的事情。但是事实证明，我们在打击武装分子、恐怖分子方面非常糟糕。我们不擅长打击‘伊斯兰国’极端组织。”

塔利布原籍黎巴嫩，现任纽约大学教授，是一位前衍生品交易员。他以2007年出版的《黑天鹅》而远近闻名，该书探讨大家未能预见的罕见事件，如上个十年的金融危机。他还兼任对冲基金公司Universa Investments的顾问。

在社会面临的最大可能威胁中，塔利布揣测，比起向曼哈顿投放核弹，敌对方通过生物制剂或者给水供投毒，可能会造成更多死亡，但核弹仍然是“可怕的事情”。

即使美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩进行口舌之争，塔利布说，核战争的风险是有限的，因为对抗对这个亚洲国家来说很可能是自杀性的，朝鲜几乎没有能力伤害美国。

他说：“我不会在这方面花费时间，因此我的生活更加轻松。”

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