文在寅履新百日 支持率超八成

（联合早报网讯）韩国总统文在寅就任近百日之际，多家媒体针对文在寅施政满意度实施调查，对文在寅施政给予积极评价超过八成的调查结果占多数。据分析，文在寅上台后大力推行改革、努力与国民沟通的姿态与前政府形成鲜明对比，赢得了国民的支持。

韩联社16日报道，调查结果显示，文在寅政府颁布的房地产综合对策、提高最低时薪等大部分政策获得了较高的支持，而叫停新古里第5、6号核电机组建设这一项措施并没有获得多数支持。

《韩民族》报社委托Korea Research进行调查的结果显示，33.1%的受访者在“如何看待文在寅施政能力”的提问中选择了“很好”，45.5%选择了“基本不错”，12.1%选择了“不太好”，4.3%选择了“很不好”。文在寅在各年龄层的支持率几乎都超过了八成，60岁以上受访者的支持率也高达62.1%。从地区来看，文在寅在韩国湖南地区（全罗道）的支持率最高，达91%，在具有保守倾向的大邱、庆尚北道地区支持率为67.7%。

YTN电视台委托Embrain进行调查的结果显示，84.1%的受访者对文在寅施政给予积极评价，在各年龄层的支持率中，30-40岁和40-50岁的受访者对文在寅的支持率都超过九成，60岁以上的也超过了七成。受访者对福利政策、国民团结、政治改革政策等支持度较高，对人事政策、涉朝和外交政策、教育政策满意度较低。

《文化日报》报社委托Embrain进行民调的结果也大同小异，有较高比例的受访者反对停建新古里第5、6号核电机组。《韩民族》和《文化日报》的民调结果显示，认为应该继续建设核电站的人数都超过了赞同停建核电站的人数。

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