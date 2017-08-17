特朗普解散两大经济顾问委员会

（联合早报网讯）在先后有七名商界领袖宣布退出制造业委员会后，美国总统特朗普周三（16日）宣布，解散制造业委员会和战略与政策论坛这两大重要的经济顾问委员会。

特朗普在推特上说：“与其为制造业委员会和战略与政策论坛的商界人士造成压力，我决定把这两个单位关了，谢谢你们！”

虽然特朗普并未直说此事与弗吉尼亚州夏洛茨维尔暴力事件有关，但在他发出这则推文之前，已有七名商界领袖公开宣布因他在夏洛茨维尔事件后的表态而退出制造业委员会。

上周六（12日），夏洛茨维尔市一场名为“团结右翼”的“另类右翼”集会引发暴力冲突，造成近40人死伤。特朗普当天在声明中谴责“多方”仇恨、偏执和暴力的恶劣表现，但因没有直接批评引发暴力冲突的白人至上主义者而引发众多不满。

本周一（14日），特朗普对夏洛茨维尔事件发表第二次声明，公开谴责种族主义、白人至上主义者、新纳粹主义和三K党，但默克（Merck）制药的非裔总裁弗拉泽、安德玛（Under Armour）和英特尔（Intel）当天相继发表声明，退出制造业委员会。

隔天（15日）上午，特朗普在推特上称，对每一个退出制造业委员会的总裁，他都有很多人可以取代他们的位置。下午他又在纽约表示，夏洛茨维尔市冲突双方均有责任。不过当天，美国劳工联合会-产业工会联合会主席和美国制造业联盟的主席也宣布退出制造业委员会。

周三（16日）上午，3M公司和金宝汤公司（Campbell Soup）的总裁也宣布退出制造业委员会。

在特朗普发文宣布解散两大经济顾问委员会之前，战略与政策论坛主席苏世民（黑石集团董事长兼总裁）已主持召开了电话会议，与会者一致决定解散该委员会。

商人出身的特朗普上台后不久，即组建制造业委员会和战略和政策论坛，为他提供经济决策咨询。此前，特斯拉和迪士尼的总裁已因特朗普宣布退出《巴黎协定》而退出战略和政策论坛。

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