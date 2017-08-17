美联储官员对下次加息时机存分歧

（联合早报网讯）美国联邦储备局周三（16日）公布的7月份货币政策例会纪要显示，美联储官员对于何时启动下次加息存在分歧。

会议纪要显示，一些美联储官员对近期美国通胀下滑表示担忧，认为通胀前景面临的不确定性上升，美联储可以“耐心”等待以决定何时启动下一步加息。

这些官员认为，除非未来的信息证实近期美国通胀疲软的情形不大可能持续，通胀水平也更明确地朝中期2%的目标靠拢，否则他们反对进一步加息。

然而，另外一些美联储官员更加担心2015年12月美联储启动本轮加息周期以来美国金融状况持续宽松的风险，以及美国达到充分就业水平后的风险。

他们警告，推迟加息可能导致美国通胀水平升至2%的目标以上，造成金融稳定风险上升或者其他的宏观经济不平衡。

会议纪要还显示，美联储官员讨论了缩减资产负债表（“缩表”）计划。他们普遍认为，除非美国经济或者金融市场遭受严重负面冲击，美联储暗示将很快开始执行“缩表”计划是合适的。

有几位美联储官员希望在7月份的会议上宣布启动“缩表”计划的具体时间，但更多人倾向于等到下次会议再做决定。

美联储将于9月19日至20日召开下次货币政策例会。

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