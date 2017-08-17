联合国秘书长：愿为朝鲜危机斡旋

（联合早报网讯）联合国秘书长古特雷斯表明，愿意尽一己之力，为朝鲜核危机的对峙局面寻求外交解决方案。他指出，现在是减少各种“口水战”，选择外交解决途径的时候了。

古特雷斯周三（16日）在纽约联合国总部举行记者会时说：“我始终准备好进行斡旋，也已经向六方会谈的代表传达了这一信息。”

他指出，对话的可能途径有很多，包括各种双边渠道和六方会谈。他认为，朝鲜半岛局势目前的紧张程度是过去几十年间所未见的。随着朝鲜半岛局势紧张程度加剧，出现误判、局势升级的风险也在增加，此时减少各种“口水战”、选择外交解决途径就格外重要。

古特雷斯说，他将与所有有关各方保持密切联系，随时准备提供帮助。

古特雷斯也敦促朝鲜按照安理会决议要求，全面履行国际义务，重新开启沟通渠道，降低半岛紧张局势。

古特雷斯说，安理会于本月5日一致通过了第2371号决议，就朝鲜在和平与安全方面的义务发出了明确信息。他表明，自己完全支持全面履行该决议，并呼吁所有联合国会员国充分履行相关义务。

古特雷斯称，希望通过全面执行安理会决议，朝鲜半岛局势能够降温。

他强调，解决朝鲜半岛问题必须通过政治手段，因为军事手段带来的潜在后果“极为可怕”，决不能考虑。

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