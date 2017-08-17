调查：全球民众相信普京多于特朗普

（联合早报网讯）皮尤研究中心的一项调查显示，相较于美国总统特朗普，世界各地的民众对于俄罗斯总统普京处理外交事务的能力有更大的信心。

皮尤在今年2月16日至5月8日对36个国家的民众展开了调查，结果有22个国家包括德国、法国和日本的民众更信任普京。

有13个国家的民众对特朗普较有信心，包括英国、印度和以色列。只有坦桑尼亚的民众认为两人的能力不相上下。

美俄民众对彼此的观感也有所改善。对美国持好印象的俄罗斯人从2015年的15%上升到目前的41%；对俄罗斯有好印象的美国人则从22%上升至29%。

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